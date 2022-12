Météo - Le solstice d'hiver n'échappera pas à la pluie

Les températures seront en très léger recul mais resteront bien supérieures aux normales de saison avec des maxima de 6 ou 7°C sur les hauteurs de l'Ardenne et de 9 ou 10°C en plaine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-ouest; il reviendra ensuite progressivement au secteur sud à sud-ouest. Ce soir et cette nuit, les champs nuageux resteront dominants et donneront lieu à des périodes de pluie ou d'averses pouvant localement être intenses. Un coup de tonnerre ne sera d'ailleurs pas totalement exclu. Les minima se situeront entre 5 ou 6°C en Hautes-Fagnes et 7 ou 8°C en plaine. Les journées de jeudi et vendredi devraient rester pluvieuses, avec des maxima toujours supérieurs aux normales saisonnières. (Belga)