Ukrainiens: plus de 2.000 personnes inscrites chez Actiris, 14% ont trouvé un emploi

En juillet, Actiris renseignait qu'un peu plus de 1.200 Ukrainiens s'étaient inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de ses services. Déjà, Actiris mettait l'accent sur l'attribution de chèques-langues pour que ces personnes puissent acquérir un niveau de base dans une des langues nationales, le français dans la plupart des cas. Entre-temps, "plus de 800 chèques" ont été distribués, et des interprètes aident aux démarches auprès d'Actiris. Sur les 2.238 personnes désormais inscrites, les femmes restent très largement majoritaires, à 79%, selon la communication du ministre Clerfayt. 14% de ces chercheurs d'emploi au statut particulier ont, depuis le début de la crise, trouvé un emploi, ajoute-t-il. (Belga)