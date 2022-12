BENE-League - Aalsmeer et Bocholt s'imposent sans la moindre difficulté

Aalsmeer, champion des Pays-Bas sortant, a facilement pris la mesure de Volendam, heureusement pour les spectateurs présents que le Lituanien Vaidas Trainavicius meneur de jeu local les a régalés avec quelques perles handballistiques pour les réveiller, car il n'y avait pas grand-chose à voir dans cette rencontre. Du côté de Haacht, 17e défaite de rang pour les locaux qui n'ont plus gagné de match dans le championnat depuis le 18 décembre 2021. Atomix n'a fait que de la figuration face aux Limbourgeois. Impuissants dans tous les compartiments, les Brabançons n'ont inscrit le premier but qu'après huit minutes de jeu. Bocholt termine l'année civile en tête avec 32 points, trois de plus que Kembit Lions. Aalsmeer est 3e avec 26 points devant Visé (4e, 22 pts), Hurry Up (5e, 21 pts) et le Sporting Pelt (6e, 20 pts). Hubo Handball et Voldendam se partagent la 7e place avec 18 points devant Bevo et Eupen, 9es avec 8 points. Red Rag Tachos est 11e avec 2 points et Atomix ferme la marche avec 0 point. C'est la trêve en Bene-League, le championnat reprendra le 28 janvier 2023 sauf pour les internationaux belges et néerlandais qui participent au Mondial avec les équipes nationales entre le 11 et le 29 janvier en Suède et en Pologne. (Belga)