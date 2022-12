Coupe du monde de ski alpin - Daniel Yule remporte le slalom de Madonna di Campiglio

Quatrième de la première manche, Yule a signé le troisième temps de la seconde manche pour s'imposer en 1:37.67. Le Suisse a devancé de 8 centièmes de seconde le Norvégien Henrik Kristoffersen et l'Allemand Linus Strasser de 18 centièmes pour signer son 7e succès en Coupe du monde, le premier depuis le slalom de Kitzbühel en 2020. Vainqueur de la première manche, le Norvégien Lucas Braathen échoue lui à la 4e place à 27 centièmes après avoir signé le 14e temps de la seconde manche. Au classement général de la Coupe du monde, le Suisse Marco Odermatt, absent jeudi, reste en tête avec 796 points devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, aussi absent jeudi et 2e avec 525 points. Henrik Kristoffersen est troisième avec 385 points. Armand Marchant, contraint à l'abandon, et Sam Maes, 43e, n'avaient pas réussi à se qualifier pour la seconde manche, réservée au top 30 de la première manche. Le cirque blanc va rester en Italie dans les prochains jours et fera étape à Bormio pour une descente et un Super-G les 28 et 29 décembre. (Belga)