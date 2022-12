Le réseau de la Stib gratuit pour le Nouvel An

Les métros et trams rouleront ainsi jusqu'à 02h00 du matin tandis que le réseau de bus de nuit Noctis circulera jusqu'à 05h00 du matin, avec des fréquences renforcées. Le réseau sera accessible gratuitement à partir de minuit et jusqu'à 05h30 du matin. Les festivités prévues à Bruxelles impacteront également quelques lignes de tram et de bus, dont le trajet sera limité ou dévié. Environ 500 membres du personnel de la Stib seront à pied d'œuvre durant la nuit du Nouvel An. (Belga)