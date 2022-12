Fusillade à Paris : le tireur a voulu "manifestement s'en prendre à des étrangers"

"Il n'est pas sûr que le tueur qui a voulu assassiner ces personnes (...) l'ait fait spécifiquement pour les Kurdes", a ajouté le ministre de l'Intérieur, alors que des rumeurs d'attaque "politique", venant de la Turquie, étaient relayées par la communauté kurde. "On ne connaît pas encore ses motivations exactes", a-t-il insisté. Gérald Darmanin a indiqué également ne pas disposer d'informations qui relieraient le suspect à des faits antérieurs liés à "l'ultradroite". Plusieurs élus de gauche, dont des députés de la Nupes et la maire PS de Paris Anne Hidalgo ont attribué à "l'extrême droite" la responsabilité des tirs. "Il était tireur dans un club de sport et avait déclaré de nombreuses armes", a dit le ministre. Parmi les victimes, "il n'y avait pas de personnes, à ma connaissance, particulièrement signalées et connues des services français", a indiqué M. Darmanin, interrogé sur leur éventuelle appartenance au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation qualifiée de terroriste par l'Union européenne. Le ministre a demandé le renforcement de la sécurité autour des lieux de rassemblement de la communauté kurde mais aussi près des "emprises diplomatiques turques". Une réunion prévue vendredi soir au ministère de l'Intérieur doit évaluer "les menaces éventuelles ou complémentaires" sur la communauté kurde à Paris et sur tout le territoire, a-t-il ajouté. (Belga)