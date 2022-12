La FIFA ouvre une enquête sur l'intrusion du célèbre cuisinier sur la pelouse en finale

Nusret Gokce, propriétaire d'une chaîne de restaurants de luxe, s'est fait photographier sur le terrain en compagnie de Lionel Messi, d'Angel Di Maria et d'autres champions du monde après la victoire de l'Argentine sur la France. Des images le montrent même embrassant le trophée, qui en principe ne peut être touché que par les champions du monde, les responsables de la FIFA ou les chefs d'État. Sur d'autres on le voit tenter d'attraper le bras de Messi ou de mordre la médaille d'un joueur. "Après avoir étudié la question, la FIFA est en train d'établir de quelle manière des individus ont eu accès sans autorisation au terrain après la cérémonie de clôture au stade Lusail le 18 décembre. Les mesures appropriées seront prises en interne", a déclaré un porte-parole à la BBC. Salt Bae, 39 ans, possède des restaurants notamment à Beverly Hills, à Londres et au Qatar. Une de ses spécialités est de se faire photographier avec des stars, dont des footballeurs. Des vidéos de lui découpant et assaisonnant de la viande ont eu un grand succès sur internet. (Belga)