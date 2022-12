Le Conseil des ministres attribue le contrat de construction du futur QG de la Défense

"Ce nouveau quartier-général doit être conçu comme un nouvel outil avec toutes les facilités visant à permettre d'assurer la sécurité de notre pays en permanence. La durabilité et l'économie énergétique sont également au cœur de ce projet", baptisé NHQ (pour "New Headquarters") et en cours depuis près de cinq ans, a précisé le cabinet à l'agence Belga. Ni le nom de l'entreprise - ou du consortium - sélectionnée ni le montant de contrat de construction n'ont été révélés. Ce projet de nouveau quartier-général sur le site de l'actuel Quartier Reine Elisabeth (QRE), implanté à cheval sur les communes bruxelloise d'Evere et flamande de Woluwe-Saint-Etienne (Zaventem), avait formellement été lancé en janvier 2018, avec la validation par le gouvernement de l'époque de la procédure à suivre pour la construction, mais sa concrétisation a pris du temps. Selon le cabinet de Mme Dedonder (PS), le projet NHQ prévoit "la construction d'un bâtiment compact" avec une "empreinte réduite". L'ensemble aboutira au développement d'un site d'une superficie de 92 hectares, dont 50 ha seront dédiés à un parc métropolitain et une zone boisée. La possibilité de la création d'activités économiques et d'une zone d'habitation reste également ouverte. Le projet génèrera également un retour sociétal important ainsi que des emplois, étant donné que les travaux seront réalisés par des entreprises belges. Selon la Défense, ce projet majeur s'inscrit dans le cadre des investissements du département dans l'ensemble des quartiers militaires, afin de donner à chaque militaire l'infrastructure moderne et confortable qu'il mérite et leur permettre d'assurer leurs missions dans les meilleures conditions. (Belga)