Les fournisseurs d'énergie s'engagent à soutenir les indépendants et les entreprises

Le gouvernement fédéral a décidé de mettre en place un "code de conduite" au bénéfice des indépendants et des PME face à la crise énergétique et à la forte hausse des coûts de l'énergie. Le travail se poursuit jusqu'en février en vue de son adoption. Face aux difficultés des PME et des indépendants, les principaux fournisseurs d'énergie membres de la Febeg se sont néanmoins déjà engagés à poursuivre leur "politique flexible et avantageuse" en matière de plans de paiement offerte depuis 2020, explique le ministre. Ils amélioreront également la transparence dans le calcul des acomptes. Les fournisseurs d'énergie indiquent par ailleurs que la pratique de la garantie bancaire ou de la caution n'est pas généralisée et qu'elle ne sera pas systématisée. En cas de demande de garantie, les fournisseurs d'énergie s'engagent à le faire sur la base de critères objectifs liés à la solvabilité de l'entreprise. Ces engagements s'appliqueront à partir du 1 janvier. "Je me réjouis des engagements pris à l'issue de cette réunion qui permettront d'offrir de nouvelles protections aux indépendants et PME pour faire face à leur facture d'énergie", commente David Clarinval. "J'invite l'ensemble des fournisseurs d'énergie à y adhérer." (Belga)