Shandong Taishan et Fellaini manquent le coche dans la course au titre en Chine

Monté au jeu à la 37e minute après le but d'ouverture de l'ancien joueur de Waasland-Beveren, le Sénégalais Cherif Ndiaye, l'ancien Diable Rouge a été remplacé à la 72e minute avant le second but inscrit par Zhurun Liu à la 89e (2-0). Shandong Taishan, champion sortant, manque l'occasion de reprendre la tête à deux journées de la fin alors que son rival Wuhan Three Towns, néo-promu qui conserve la tête avec 72 points, tout comme Shandong Taishan mais avec une meilleure différence de but. (Belga)