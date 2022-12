Eli Iserbyt et Fem van Empel pas encore rétablis pour Gavere

Fem van Empel, leader du classement général de la Coupe du monde, avait chuté sur la neige du parcours en Italie et avait heurté un poteau étant évacuée en civière. Un scénario identique pour Eli Iserbyt, touché au genou et qui a glissé d'une place au classement général pour occuper le troisième rang. Les premiers examens médicaux n'avaient rien révélé de sérieux, mais le rendez-vous en terre flandrienne arrive trop tôt pour les deux protagonistes, a communiqué leur formation samedi. Eli Iserbyt espère cependant pouvoir disputer la manche de Superprestige de Zolder le lendemain, mais sans aucune certitude. Il est 3e au classement. Fem van Empel n'y a elle plus aucun rôle à jouer et ne sera pas au départ à Zolder. Ce qui signifie qu'elle ne roulera plus pour Pauwels Sauzen - Bingoal. la jeune néerlandaise, 20 ans, passe en effet dans les rangs de Jumbo-Visma au 1er janvier. (Belga)