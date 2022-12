Glissement de terrain en Malaisie: 31 morts, fin des recherches

Les sauveteurs malaisiens ont cessé de rechercher des corps dans les débris d'un camping non autorisé, ravagé par un glissement de terrain vendredi 16 décembre, qui a fait 31 morts, ont annoncé samedi les autorités.

Selon la police, 92 personnes, dont des dizaines d'enfants, se trouvaient sur place, la plupart endormies, quand des tonnes de boue et de terre ont dévalé une colline, près de la ville de Batang Kali, en périphérie de la capitale Kuala Lumpur.

Tous les morts sont des Malaisiens. Onze enfants figurent parmi eux. Soixante-et-onze personnes ont pu être secourues.

"Nous avons trouvé le dernier corps, celui d'un garçon", a déclaré à l'AFP un responsable des sauveteurs, Hafisham Mohamad Noor.

"Nous allons mettre fin à nos recherches et nos opérations de sauvetage", a-t-il ajouté.

Près de 700 personnes issues de différentes agences gouvernementales et des services d'urgence, dotées de chiens pisteurs de la police et d'engins de terrassement, ont fouillé les débris et le sol boueux où était implanté le camping à la recherche de survivants et de corps.

Grand nombre des victimes étaient des familles venues se reposer pour les vacances de fin d'année.

Selon les autorités, le camping opérait sans permis et ses exploitants seront punis si leur responsabilité dans l'accident est avérée.

Les glissements de terrain sont courants en Malaisie, où de fortes pluies s'abattent régulièrement en fin d'année.

Aucun épisode de fortes précipitations n'avait pourtant été enregistré dans la zone où le désastre s'est produit.

En mars, quatre personnes ont perdu la vie dans un autre éboulement provoqué par d'importantes pluies et qui avait enseveli leurs maisons en banlieue de Kuala Lumpur.

En 1993, une énorme coulée de boue entraînée par des pluies diluviennes avait provoqué l'effondrement d'un immeuble résidentiel de 12 étages près de la capitale, tuant 48 personnes dans l'une des pires catastrophes naturelles survenues en Malaisie.