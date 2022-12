Le chanteur des Faithless, Maxi Jazz, est décédé

Le groupe Faithless avait marqué l'histoire de la musique en embrasant les pistes de danse dans les années 1990-2000 avec ses titres "Insomnia", "God is a DJ" et "We Come 1". Dans une déclaration sur Facebook samedi, le groupe s'est dit "dévasté" par la mort de Maxi Jazz: "C'était un homme merveilleux qui avait du temps pour tout le monde et une sagesse à la fois profonde et accessible. C'était un honneur et un réel plaisir de travailler avec lui". Outre Maxi Jazz, Faithless se compose du producteur Rollo Armstrong et de la DJ Sister Bliss. Cette dernière a déclaré sur Twitter que Maxi Jazz est mort "paisiblement" dans son sommeil à son domicile, à Londres, dans la nuit de vendredi à samedi. Faithless s'est produit à de multiples reprises au festival Rock Werchter. Il avait également enflammé les planches de Forest National à Bruxelles en 2001, à tel point que les fans, en sautant, avaient fait croire à un tremblement de terre aux habitants du quartier. (Belga)