Le président de la fédé allemande garde sa confiance en Hansi Flick mais met la pression

Dans une lettre ouverte publié samedi, Bernd Neuendorf explique qu''ensemble, nous avons tiré les conclusions nécessaires après l'expérience de la Coupe du monde au Qatar". Quatre après avoir été éliminée en phase de poule au Mondial 2018 en Russie, l'Allemagne a subi le même sort au Qatar. Devant cette nouvelle "débacle", le président de la DFB a promis une approche sérieuse et structurée en vue de l'Euro 2024. "Auto-critique et ouverture d'esprit, mais aussi motivation et confiance. Parce qu'avec l'Euro 2024 s'ouvre devant nous une belle opportunité, mais nous ne devons pas la rater", a insisté Neuendorf qui a salué le travail d'Olivier Bierhoff, démissionnaire après la Coupe du monde, et celui d'Hansi Flick. "Nous sommes absolument convaincus de ses capacités de leadership, par ses idées sur le football, par son énergie positive pour réussir au championnat d'Europe". (Belga)