Un week-end de Noël sous le signe de la pluie et de la douceur

Plus tard dans la journée et la nuit prochaine, quelques périodes de (faibles) pluies en provenance de la France traverseront le pays. Des nuages bas pourront limiter la visibilité sur le relief. Les minima varieront entre 5 et 9 degrés, sous un vent toujours faible à modéré. Le jour de Noël, une nouvelle zone de précipitations remontera assez rapidement de l'Hexagone avec des pluies qui gagneront toutes les régions. Celles-ci seront par endroits assez marquées. Il fera doux avec des maxima compris entre 8 et 11 degrés. Lundi, le temps jonglera entre passages pluvieux et vent soutenu. Si les premières heures apporteront encore de la douceur, il faudra compter sur une soirée nettement plus fraîche. (Belga)