Vaste opération militaire contre les gangs dans la capitale du Salvador

Depuis samedi matin, le quartier de Tutunichapa "est totalement bouclé", a écrit le président du Salvador sur Twitter. "Plus de 1.000 soldats et 130 policiers vont extraire les criminels" de cette zone "célèbre pour le trafic de drogue", a-t-il ajouté. Le 3 décembre, l'armée avait déjà mobilisé près de 10.000 militaires dans la ville de Soyapango, limitrophe de San Salvador, où environ 500 membres présumés de gangs ont été arrêtés, selon le dernier bilan gouvernemental. A Tutunichapa, les autorités ont annoncé avoir procédé à six premières arrestations de "criminels", sans préciser s'il s'agit de membres de gangs ou de personnes impliquées dans le trafic de drogue. "Tous les terroristes, trafiquants de drogue et membres de gangs seront expulsés de ce quartier, qui était jusqu'à il y a quelques mois un bastion du crime. Les citoyens honnêtes n'ont rien à craindre et peuvent continuer à mener leur vie normalement", a précisé Nayib Bukele dans un autre tweet. Le 27 mars, suite à une demande du président du Salvador, le Congrès avait décrété un régime d'urgence pour lutter contre une recrudescence des violences provoquées par des gangs. Cette guerre contre les gangs a conduit à l'arrestation de plus de 60.000 personnes depuis mars pour des liens présumés avec des organisations criminelles, selon des chiffres officiels. (Belga)