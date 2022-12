Charlo, champion du monde super-welters, blessé à la main, son combat contre Tszyu reporté

L'Américain devait défendre le 28 janvier à Las Vegas les quatre ceintures qu'il a unifiées en mai en battant par KO l'Argentin Brian Castaño. Jermell Charlo, 32 ans, souffre de deux fractures à la main gauche, l'une entre l'auriculaire et l'annulaire et l'autre à la base du pouce, à la suite d'un entraînement mardi à Houston dans le Texas. Il devra rester deux mois la main dans le plâtre. Invaincu en 25 combats, tous gagnés dont 21 avant la limite, Tim Tszyu, 28 ans, a déclaré qu'il affronterait un autre adversaire, ce que le règlement lui impose, en attendant que Charlo, dont le bilan est de 35 victoires, dont 19 avant la limite, un nul et une défaite, soit en état de combattre. (Belga)