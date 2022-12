Gala de boxe de la Noël d'Izegem - Championnat de la Ligue flamande des mi-lourds : l'expérience de Da Silva Caetano a parlé

Thibault George, 27 ans, de Gits, n'avait encore que trois combats pros (une victoire, une défaite, un nul) à son actif. Le Brugeois Sadaam Moamed Da Silva Caetano, 31 ans, était un peu plus expérimenté (5 victoires, 2 défaites), ce qui aura fait la différence. C'est en tout cas l'Angolais d'origine, vainqueur par k.o technique au 4e des 8 rounds, qui a empoché le titre. L'autre combat mi-lourds de la réunion ne devait en principe pas poser beaucoup de problèmes à Timur Nikarkhoev, 29 ans, qui a effectivement remporté sa 26e victoire, pour seulement quatre défaites, aux dépens de l'Ukrainien Serhii Ksendzov, 29 ans, dont c'est le 10e revers en 15 combats. Le pointage des juges (60-54 et deux fois 59-53) témoigne de la supériorité affichée par Nikarkhoev, coupé à l'œil par un coup de tête involontaire à la 6e et dernière reprise. Enfin, Amy Naert (34 ans, 8 victoires, 1 défaite), devenue championne de Belgique des poids mouches (entre 48,988 et 50,349 kg) sur le même ring lors du Gala de la Toussaint, a pour sa part infligé sa cinquième défaite (par k.o technique au 2e des 6 rounds de 2 minutes) en cinq combats, à l'Ukrainienne Tetiana Perevezentseva. (Belga)