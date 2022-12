Serbie: au moins 51 personnes intoxiquées après une fuite d'ammoniac

"Il y a eu 51 cas d'intoxication. Sept personnes ont été transportées à (l'hôpital) de Nis", grande ville la plus proche, a dit le maire de Pirot Vladan Vasic, en conférence de presse. Il a ajouté que l'état d'urgence avait été déclaré "dans une partie de Pirot", ville d'environ 60.000 habitants, une mesure qui signifie notamment la fermeture des écoles. Le train a déraillé en début de soirée, ce qui a provoqué "la fuite (d'ammoniac) et la dispersion d'une grande quantité de gaz dans l'atmosphère", a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Le ministère a appelé les habitants de la zone à ne pas quitter leurs foyers. Le trafic a été interrompu sur plusieurs routes. Le train était composé de vingt wagons-citernes transportant les matières toxiques en provenance de la Bulgarie voisine, a indiqué la société publique de transport ferroviaire de marchandises, Srbija Kargo. La compagnie a précisé que le train a déraillé "en dehors de la zone urbaine" et qu'il n'y a pas eu de victimes, ni de blessés sur le lieu de l'accident. Un périmètre de sécurité de quatre kilomètres a été mis en place par mesure de précaution, selon la même source. (Belga)