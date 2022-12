Avalanche en Autriche: toutes les personnes disparues ont été retrouvées

"En l'état actuel des connaissances, on peut supposer qu'il n'y a plus de personnes disparues", indique-t-elle dans un communiqué. Une recherche de sécurité sera néanmoins effectuée lundi afin de clarifier définitivement la situation. L'incident est survenu vers 15h00 locales (14H00 GMT) à environ 2.700 mètres d'altitude, dans le domaine skiable de Lech Zürz de la région du Vorarlberg (ouest). La police, en se basant sur la vidéo d'un skieur, a initialement fait état "d'une dizaine de personnes ensevelies". Des hélicoptères et plusieurs équipes accompagnées de chiens ont été mobilisés. Aucune information n'a été donnée sur l'identité des personnes concernées. Les secouristes avaient mis en garde ce week-end contre un fort danger d'avalanche dans cette zone ainsi que dans le Tyrol voisin, pointant la fragilité du manteau neigeux dans un contexte de redoux. Ces dernières années, en Autriche, les coulées de neige ont fait en moyenne annuelle une vingtaine de morts. (Belga)