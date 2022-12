Eli Iserbyt de retour à la compétition de Superprestige mardi à Zolder

Iserbyt était tombé lors de la manche de Coupe du monde de Val di Sole le 17 décembre dernier. Il avait alors dû déclarer forfait pour la manche de l'Exact Cross de Mol vendredi et celle de Coupe du monde de Gavere lundi. Pauwels Sauces-Bingoal ne pourra cependant pas aligner la Néerlandaise Fem van Empe, pas encore remise de sa chute à Val di Sole. En plus d'Iserbyt, Wout van Aert, le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Britannique Tom Pidock seront aussi au départ à Zolder mardi. (Belga)