L'Ukraine demande que la Russie soit exclue de l'Onu

"L'Ukraine appelle les États membres de l'Onu (...) à priver la Fédération de Russie de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu et à l'exclure de l'Onu dans son ensemble", a indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué. Selon la diplomatie ukrainienne, la Russie "occupe illégalement le siège de l'URSS au Conseil de sécurité de l'Onu" depuis 1991 et la dislocation de l'Union soviétique en 15 nouveaux pays. "La Russie est un usurpateur du siège" de l'URSS aux Nations unies, a fait valoir le ministère ukrainien. Ces "trois décennies de présence illégale à l'Onu ont été marquées par des guerres et la prise de territoires d'autres pays, un changement forcé des frontières reconnues internationalement et des tentatives de satisfaire ses ambitions néo-impériales", a déploré Kiev dans ce communiqué. Dans un tweet, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmitri Kouleba a, lui, martelé que "la présence de la Russie au Conseil de sécurité et à l'Onu dans son ensemble sont illégitimes". Kiev fait face sur le terrain depuis 10 mois à l'armada russe et affrontait déjà, depuis 2014, des séparatistes prorusses soutenus et armés par Moscou dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. L'Ukraine a affirmé lundi lancer "un processus complexe", la Russie ayant un droit de veto au Conseil de sécurité de l'Onu qui peut bloquer toute résolution émanant d'un autre État membre de ce forum. (Belga)