La quantité de poissons débarqués l'été en Belgique par des pêcheurs belges augmente

Durant les mois de juillet, août et septembre 2022, 3.485.927 kilos ont été péchés et écoulés tandis que pour la même période en 2021, le total s'élevait à 2.852.138 kilos. Pour le même laps de temps, la valeur marchande a suivi la même courbe ascendante. Elle est passée de 17.054.381 euros l'an dernier à 20.984.997 euros en 2022. Cela signifie que le prix moyen du poisson par kilo a été d'un peu plus de 6,019 euros lors du trimestre 2022 alors que celui du trimestre 2021 était de 5,979 euros. La sole reste en tête des espèces de poissons les plus débarquées. Elle n'a été dépassée que par la plie au mois de septembre 2021. Mais sur l'ensemble du trimestre estival de cette année-là, la sole conserve sa première place avec 625.646 kilos déversés devant la plie et ses 563.233 kilos commercialisés. Les mois d'été sont généralement caractérisés par une hausse saisonnière des quantités de poisson débarquées. (Belga)