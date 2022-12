Les Belges à l'étranger - Victoire pour Batshuayi et Fenerbahçe

(Belga) Michy Batshuayi et Fenerbahçe se sont imposés 4-0 face à Hatayaspor mardi lors de la 16e journée du championnat turc. Le Diable Rouge a inscrit le 2e but de Fenerbahçe à la 26e minute, six minutes après l'ouverture du score sur un but contre son camp de Joshua King.