L'Espagne nomme un ambassadeur au Venezuela après deux ans sans représentant

"M. Ramon Santos Martinez a été nommé ambassadeur d'Espagne dans la république bolivarienne du Venezuela", a annoncé le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez dans un communiqué à l'issue du conseil des ministres. Madrid, qui ne reconnait pas la légitimité du gouvernement de Nicolas Maduro, avait décidé fin 2020 de mettre fin aux fonctions de son ambassadeur à Caracas à l'époque, Jesús Silva, sans nommer de remplaçant. Ce dernier avait été accusé par Caracas d'avoir facilité l'exil en Espagne de l'opposant politique Leopoldo López. Le nouvel ambassadeur nommé mardi, Ramon Santos Martinez, occupait depuis novembre 2021 le poste de chargé du commerce à l'ambassade d'Espagne au Venezuela, la plus haute représentation diplomatique dans ce pays depuis la vacance du poste d'ambassadeur fin 2020. M. Santos Martinez a notamment été ambassadeur d'Espagne au Panamá (2015 - 2019) et en Bolivie (2008 - 2012), et a occupé des postes aux ambassades de Washington, Bruxelles et Quito. L'ex-ambassadrice de l'Union européenne (UE) au Venezuela, la Portugaise Isabel Brilhante Pedrosa, a quitté en mars 2021 ce pays après avoir été déclarée "persona non grata" par le gouvernement du président Nicolas Maduro. L'UE ne reconnaît aucune légitimité au président Nicolas Maduro et n'a pas reconnu les résultats des élections législatives de décembre 2020. (Belga)