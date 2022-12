Dakar 2023 - Jean-Marc Fortin, patron d'Overdrive Racing, pointe Peterhansel et Sainz comme favoris

Mais pour Jean-Marc Fortin, outre Al-Attiyah et le Français Sébastien Loeb (Hunter), il faudra regarder vers les Audi, pilotées par le Français Stéphane Peterhansel et l'Espagnol Carlos Sainz pour la victoire finale le 15 janvier à Dammam. "Si je devais résumer ce Dakar en une phrase, je dirais que ce sera un Dakar rapide", a commenté Jean-Marc Fortin à quelques jours du départ. "Du premier au dernier des 4.706 kilomètres de spéciales chronométrées, on roulera à fond. La première semaine est plutôt classique. La seconde sera plus courte en terme de kilomètres, mais la difficulté montera d'un cran. Peterhansel et Sainz seront les pilotes à battre. Audi est mon grand favori. L'an dernier, l'équipe est venue observer, cette fois elle est là pour gagner." Pour tenter de contre-carrer les plans d'Audi, Toyota mise encore sur Nasser Al-Attiyah et sur le Sud-Africain Giniel De Villiers. "Il est très régulier et, si besoin, il peut seconder Nasser sur les pistes", a détaillé Jean-Marc Fortin. "Le Sud-Africain Henk Lategan entame son troisième Dakar. L'an dernier, il a remporté deux spéciales. Il a du potentiel, mais il doit encore se canaliser. Yazeed Al Rajhi (le pilote d'Arabie saoudite), un de mes clients, a terminé troisième du Dakar et du championnat du monde. Je le vois comme un bel outsider. Nasser est un candidat à la victoire, Sebastien Loeb aussi". Le nonuple champion du monde des rallyes WRC fait équipe avec Fabian Lurquin, son copilote. (Belga)