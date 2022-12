La grande majorité des PME ne prévoit pas de réduction de personnel au premier semestre

(Belga) Malgré le contexte économique difficile, plus de huit PME belges sur dix ne prévoient aucune réduction de personnel au cours du premier semestre 2023, rapporte mercredi le baromètre du prestataire de services Acerta et des organisations patronales ETION et VKW Limburg. Ces entreprises comptent toutefois conclure davantage de contrats de travail flexibles.