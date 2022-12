Les Belges à l'étranger - Mangala et Nottingham battus par Manchester United, victoire pour Burnley et Kompany

Mangala, qui a été averti à la 29e minute, a été remplacé à la 63e minute par l'ancien Brugeois Emmanuel Dennis, dans une rencontre dont les buts ont été inscrits par Marcus Rashford (19e), Anthony Martial (22e) et Fred (87e). Manchester United occupe la 5e place du classement, avec 29 points en 15 matches. Nottingham Forest est 19e et avant-dernier avec 13 unités. En Championship, le Burnley de Vincent Kompany a aligné une 4e victoire d'affilée en battant Birmingham 3-0 lors de la 24e journée de la D2 anglaise. Les Clarets conservent la tête avec 50 points, 3 de plus que leur dapuphin Sheffield United. (Belga)