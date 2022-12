Un mercredi après-midi morose mais empreint de douceur

Les maxima varieront entre 7 et 11 degrés. Le vent sera modéré à souvent assez fort, et parfois fort au littoral, de secteur sud­-ouest. Les rafales pourront atteindre les 60 à 70 km/h. Dans le courant de la soirée, une zone de pluie quittera le pays par les frontières de l'est. À l'arrière de cette zone de pluie, nous retrouverons un temps temporairement plus sec avec encore le risque de l'une ou l'autre averse. Durant la nuit, ces averses deviendront plus nombreuses et intenses, mais des éclaircies se développeront aussi sur l'ouest et le centre. Les minima varieront entre 6 et 10 degrés. Le temps restera très venteux. Jeudi en matinée, nous conserverons encore des averses dans la moitié est du pays. Ailleurs, le temps deviendra temporairement plus sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Dans le courant de l'avant-midi, de nouvelles averses se développeront rapidement au littoral et transiteront ensuite sur le pays d'ouest en est. Les maxima varieront de 6 à 10 degrés. Le vent sera d'abord encore assez fort, et fort à la mer. L'après­-midi, la force du vent diminuera un peu pour devenir modéré à assez fort. Des rafales pouvant atteindre 60 km/h ne sont pas à exclure en matinée. Jeudi soir, quelques averses seront encore possibles puis le temps deviendra sec dans la plupart des régions avec des éclaircies. (Belga)