Coupe du monde de ski alpin - Mikaela Shiffrin s'impose à Semmering, signe une 80e victoire et fond sur Lindsey Vonn

Shiffrin, 27 ans, a écrasé la première manche avant de gérer son avance dans la seconde. C'est sa quatrième victoire de rang, dans trois disciplines différentes, après celles acquises à Saint-Moritz en Super-G ainsi qu'à Semmering, en géant (2x). La native du Colorado a devancé de 29 centièmes sa compatriote Paula Moltzan, 28 ans et dont c'était le 2e podium en Coupe du monde après un en slalom parallèle. L'Allemande Lena Duerr a terminé 3e à 0.34. Sa grande rivale slovaque Petra Vlhova a dû se contenter d'une place au pied du podium, à 76 centièmes. Quadruple lauréate du gros globe de cristal, Shiffrin a décroché son 50e succès en carrière en slalom. Elle est en tête du classement de la discipline avec 425 points, devant la Suissesse Wendy Holdener (370 pts), 5e jeudi soir. Au classement général de la Coupe du monde, Shiffrin est très largement en tête avec 875 points. Elle devance Petra Vlhova (506) et l'Italienne Soffia Goggia (470), qui ne dispute pas les épreuves techniques. Le cirque blanc va observer une pause de quelques jours et reprendra les 4 et 5 janvier à Zagreb, où deux slaloms seront prévus dans la capitale croate. L'occasion rêvée pour Shiffrin d'encore gonfler ses vertigineuses statistiques. (Belga)