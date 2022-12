Crise de l'accueil - Un mort et un blessé dans un squat de demandeurs d'asile à Schaerbeek

"Le 24 décembre vers 11h15 les services de police et les services de secours sont entrés dans un squat situé rue du palais, 48. Dans le bâtiment ils ont trouvé un corps sans vie. Selon les constatations du médecin, il s'agit d'une mort naturelle", a précisé le parquet de Bruxelles. Celui-ci confirme également que la police a découvert, le lendemain peu avant 16h00, une personne victime de coup de couteau dans le même squat. Cette dernière a été conduite à l'hôpital et ses jours ne sont pas en danger. Le parquet ajoute qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ces faits. L'ancien immeuble de bureaux de la rue des Palais accueille depuis quelques semaines plusieurs centaines de demandeurs d'asile, dont des mineurs étrangers non accompagnés (Mena), faute de places dans les centres d'asile, complètement saturés. Les conditions de vie dans le bâtiment sont déplorables et les médecins ont déjà diagnostiqué plusieurs cas de tuberculose, de diphtérie cutanée et de nombreux cas de gale avec un risque de surinfection. Des cas de diphtérie pulmonaire risquent également de se déclarer. La Croix-Rouge de Belgique a ouvert une clinique mobile dans le bâtiment la semaine dernière. (Belga)