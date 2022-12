Décès de Pelé - Pelé, inventeur du 'jogo bonito', "plus grand sportif de l'histoire" pour la CBF

"Pelé, un petit garçon noir et pauvre, a démontré qu'il y avait toujours un chemin. Il avait promis à son père un sacre mondial, il en a remporté trois. Le roi Pelé nous a donné un nouveau Brésil et nous ne pouvons que le remercier pour son héritage." Ancien président de la FIFA, Joseph Blatter a estimé qu'il s'agissait d'une "très triste nouvelle". "Pelé nous a quittés. Le monde pleure le plus grand footballeur de l'histoire et une merveilleuse personne. Il célébrait le jeu comme aucun autre." "Pelé, à jamais le plus grand, à jamais dans nos cœurs", a d'ailleurs titré la fédération internationale. "On le surnomme le roi et son visage est sans doute l'un des plus célèbres de la planète football. Nommé en son temps plus grand joueur du 20e siècle par la FIFA, Pelé s'est taillé une place à la mesure de son immense talent dans la légende du football mondial." La FIFA n'hésite pas à rappeler que l'expression O jogo bonito ou, le "beau jeu", a été inventée par Pelé. Il a en outre baptisé l'équipe du Brésil championne du monde en 1970 "la belle équipe". Le Cosmos New York, seul club où Pelé ait joué en dehors de son équipe historique, le Santos FC, a salué l'impact du Brésilien sur le football. "Son impact durable sur est inestimable", a écrit le club au sein duquel Pelé avait joué trois saisons, donnant au "soccer" une audience sans commune mesure avant son arrivée aux États-Unis. (Belga)