Les suspects néerlandais ne sont plus envoyés vers les prisons belges surpeuplées

Ce quotidien cite des verdicts par le tribunal d'Amsterdam avant et après Noël. Selon la juge, il y a un risque de "traitement inhumain ou dégradant" dans les prisons belges. Elle renvoie à un rapport accablant sur les prisons belges épinglant la surpopulation carcérale qui génère aussi davantage de tensions et de violence entre détenus. Ce rapport du comité européen de prévention de la torture, organe du Conseil de l'Europe, dénonce que les prisonniers doivent demeurer 23 heures dans leurs cellules. La pénurie de personnel est aussi responsable du peu d'activités en place pour les individus privés de liberté. En outre, le document critique les sanitaires et l'état général des établissements pénitentiaires qui sont vétustes et sales. Le 14 décembre, un suspect néerlandais a reçu l'ordre de ne pas être transféré vers des prisons belges surpeuplées. Dans deux arrêts, la juge a reporté cette décision de remise, qui, en temps normal, s'avère une formalité. Parmi les arguments pour justifier cette décision, le risque de violation des droits de l'Homme est mis en avant. (Belga)