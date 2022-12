L'Espagne dénonce le "terrorisme machiste" après quatre féminicides en 24 heures

L'État fera tout son possible pour mettre un terme à ces crimes, a affirmé Fernando Grande-Marlaska, après une réunion d'urgence à Madrid. Les services de police du pays ont été appelés à renforcer la protection des femmes et des enfants. La violence conjugale est devenue un sujet brûlant de l'agenda politique en Espagne, où les tribunaux ordonnent désormais des peines sévères, tandis que les médias y portent davantage d'attention. La violence contre les femmes est en outre traitée par des sections spéciales du ministère public et des juridictions spécialisées. Mercredi, un homme de 52 ans de la région de Tolède a tué sa femme de 32 ans, qui était enceinte d'un autre homme, a rapporté la télévision publique RTVE. Le même jour, un habitant de Madrid a poignardé à mort la fille de 20 ans de son ex-partenaire, selon la police. A Bilbao, une autre femme été poignardée à mort par son ex-compagnon tandis que ce jeudi, à Benidorm, un homme de 22 ans était arrêté après la chute mortelle de sa compagne du même âge, du sixième étage d'un immeuble. Cela porterait le total des victimes de féminicides à dix sur le seul mois de décembre, selon le quotidien La Vanguardia. Selon des chiffres officiels, 44 femmes ont été tuées l'an dernier par leur conjoint ou ex-partenaire, dans ce pays de 47 millions d'habitants. (Belga)