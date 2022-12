Superprestige - Mathieu van der Poel n'avait simplement "pas les jambes"

"Je n'ai pas été assez bon, je n'avais pas les jambes pour gagner. Cela se passait bien dans le sable et j'ai pensé que ça allait tourner en mon avantage mais je n'ai pas pu tenir le rythme. Dans la ligne droite de l'arrivée, où ça soufflait, j'ai remarqué que je n'avais plus de jus. Cette série devait un jour se terminer", a rigolé 'MVDP', vainqueur de 2014 à 2019 dans ce traditionnel cross nocturne. De son côté, Pidcock a échoué de peu. Le champion du monde britannique, longtemps aux côtés de Van Aert, a plié sous la pression du Belge dans les derniers hectomètres. "Quand j'ai passé Wout van Aert pour la dernière fois, j'ai pensé pouvoir me présenter en tête dans les escaliers finaux et donc avoir une chance de gagner", a dit le pensionnaire de l'équipe INEOS Grenadiers. "Mais Wout m'a dépassé dans la dernière ligne droite avant le pont et je savais que je n'allais pas gagner. Dommage de ne pas avoir pu conclure, c'était passionnant." (Belga)