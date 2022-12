Jumping de Malines - Jeroen Appelen termine 2e du Grand Prix, trois Belges dans le top 4

Seules cinq des 39 combinaisons engagées, dont trois belges, ont réalisé le sans-faute lors de leur premier passage. Willem Greve a enchaîné un nouveau parcours parfait, comme Jeroen Appelen, mais s'est montré plus rapide que le Belge, avec un chrono de 35.36, contre 37.38 pour Appelen, afin de s'imposer. "Nous nous sommes concentrés sur notre prestation, car nous n'avions aucune expérience dans un GP 5 étoiles. Obtenir une deuxième place non loin de chez moi, à Putte, c'est vraiment spécial. En espérant pouvoir continuer de la sorte l'année prochaine, même si nous gardons les pieds sur terre", a dit Appelen. Olivier Philippaerts (H&M Legend Of Love) a terminé 3e avec 4 points de pénalité (35.50) lors des barrages. Il a devancé son frère cadet Thibault Philippaerts (Derby de Riverland), 4e avec 4 points de pénalité (37.88). Elu Talent de l'année en 2022, Thibault Philippaerts découvrait le plus haut niveau. "J'ai obtenu un ticket pour Malines grâce à cette distinction de Talent de l'année. Je n'ai jamais imaginé pouvoir finir dans le top 5 si rapidement. Mon plus grand rêve est de gagner la manche de Coupe du monde ici à Malines. J'étais encore un petit garçon quand mon père y est parvenu en 2008, sur Winningmood. J'ai encore la chair de poule quand je revois les images de cette victoire", a dit le Belge de 21 ans. (Belga)