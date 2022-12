Justin Kohajda reste au Brussels jusqu'en fin de saison

Justin Kohajda était arrivé il y a un mois en renfort au Brussels, en provenance de Liège, pour pallier à l'absence pour blessure de plusieurs joueurs. Cet intérieur belge d'1m96 affiche une moyenne de 5,3 points et 2,7 rebonds en 12,7 minutes par match depuis son arrivée dans la capitale. Le Brussels avait annoncé cette semaine aussi se séparer de l'ailier fort suédois Will Gutenius (30 ans, 2m04) qui affichait une moyenne de 8 points, 3,4 rebonds et de l'arrière lituanien Rytis Pipiras (27 ans, 2m03) qui tournait à 4,7 pts et 2,5 rbds par match. Ces deux joueurs étaient arrivés en début de saison au Brussels. La formation de Jean-Marc Jaumin navigue à l'avant-dernière place de la BNXT League avec 2 victoires après 11 journées de phase belge tout comme Liège (2 victoires en 10 matches). (Belga)