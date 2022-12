Le week-end sera chaud pour le passage à l'An Neuf

Vendredi après-midi, la zone de pluie poursuivra sa progression vers l'est, épargnant petit-à-petit le reste du territoire à l'exception du sud du pays. Le ciel restera couvert partout. De l'air plus doux affluera à l'arrière de la perturbation, portant des températures comprises entre 9°C en Ardenne et 13°C sur l'ouest. Elles continueront à grimper en soirée et durant la nuit. Le vent sera assez fort, voire très fort à la Côte et sur les sommets de l'Ardenne et des rafales souffleront jusqu'à 70 ou 80 km/h. En soirée, les précipitations du sud s'étendront plus au nord. Le mercure ne bougera pas d'un iota, avec des minima de 9 à 13°C durant la nuit. Il atteindra même des valeurs de l'ordre de 15°C dans la plupart des régions à l'aube. Pour le réveillon du Nouvel An, il faudra attendre la soirée pour avoir les pieds au sec. Le temps sera maussade en journée, entre nuages et averses locales. Quelques éclaircies seront possibles sur la moitié sud du pays, jusque là bien arrosé. Il fera encore remarquablement doux pour la saison avec des maxima de 13 à 17°C. Le vent restera assez fort à parfois fort. En soirée, serpentins et cotillons s'envoleront au sec. Les noceurs se montreront toutefois bien avisés d'emporter un parapluie car, durant la nuit, le risque de précipitations planera sur la fête. Au réveil, ils profiteront de 10 à 13°C pour aller chercher quelques couques revigorantes dimanche 1er janvier. (Belga)