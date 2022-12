Les Belges à l'étranger - Soirée difficile pour Wout Faes, qui marque deux buts contre son camp face à Liverpool

Dès la 4e minute de jeu, Kiernan Dewsbury-Hall transperçait la défense de Liverpool et s'en allait ouvrir le score. Faes jouait alors de malchance marquant deux fois contre son camp en quelques minutes. A la 38e minute, le Diable Rouge se jetait sur un centre de la droite de Trent Alexander-Arnold et envoyait malencontreusement le ballon au fond des filets. Juste avant la pause, Darwin Nunez se présentait devant le gardien de Leicester, Danny Ward. Son ballon piqué heurtait le poteau et retombait sur Faes pour terminer sa course dans le but (45e). Timothy Castagne a joué tout le match et Youri Tielemans est monté à l'heure de jeu pour Leicester, 13e de la Premier League avec 17 points. Liverpool (28 points) occupe 6e position. En Championship, Burnley, l'équipe entraînée par Vincent Kompany, a signé un cinquième succès de rang en s'imposant 0-1 à Stoke grâce à un but de l'ancien Anderlechtois Josh Cullen (61e). Manuel Benson est resté 69 minutes sur la pelouse. Burnley trône en tête de la deuxième division avec 53 points, trois de plus que Sheffield United. Le troisième, Blackburn, est relégué à 14 longueurs. Les deux premiers sont directement promus en Premier League. (Belga)