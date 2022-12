NBA: Onze joueurs sanctionnés après une altercation à Detroit/Orlando

L'incident est survenu avant la mi-temps, alors que l'intérieur d'Orlando Moe Wagner et Hayes se disputaient la balle le long de la touche: le premier nommé a envoyé valser le meneur de Detroit hors du court, qui s'est vengé en assénant un coup derrière la tête à son adversaire, manifestement groggy. Entretemps, Hamidou Diallo, des Pistons, était venu à la rescousse de son coéquipier français, tout comme nombre de joueurs d'Orlando. Suspendu trois rencontres, Killian Hayes manquera les déplacements à Chicago (vendredi), dans le Minnesota (samedi) et à Portland (lundi). Hamidou Diallo (1 match) sera également suspendu contre les Bulls vendredi. Du côté du Magic, Moe Wagner a écopé de deux rencontres, et huit autres joueurs d'Orlando d'un match de suspension, une mesure qui sera étalée dans le temps pour que la franchise floridienne dispose d'un quota suffisant de joueurs disponibles à chaque rencontre. (Belga)