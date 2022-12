Retrait de la Russie de l'UEFA - La Russie renonce pour le moment à quitter l'UEFA

"Le comité exécutif de la Fédération russe de football a pris la décision de proposer à l'UEFA de former un groupe de travail", a déclaré vendredi Alexandre Dioukov, le président de la RFS, lors d'une conférence de presse à Moscou. Selon lui, ce groupe doit trouver des solutions "pour régler au plus vite la question d'un retour des clubs russes et des équipes nationales dans les tournois internationaux officiels". "Nous étudions la possibilité de revenir dans les compétitions de l'UEFA", a-t-il poursuivi, précisant que trois représentants de l'UEFA et d'autres de la FIFA et du Comité international olympique (CIO) seraient invités à prendre part à ce groupe de travail. "Pour nous, il est important de prendre part aux matches de qualifications de la Coupe du monde 2026", a également indiqué Alexandre Dioukov. Cette annonce intervient alors que la RFS avait discuté d'un possible départ de l'UEFA pour rejoindre la Confédération asiatique de football (AFC). Vendredi, Alexandre Dioukov n'a pas totalement exclu encore cette possibilité, si les négociations avec l'UEFA échouent. Pour lui, ce groupe de travail avec l'UEFA doit être "un signe que les ponts ne sont pas coupés et qu'on peut essayer de trouver des solutions pour rétablir nos relations". "Bien sûr, la politique a une influence sur le football. Mais nous allons voir à quel point", a fait valoir Alexandre Dioukov. (Belga)