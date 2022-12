Kimberley Zimmermann, Sander Gillé et Joran Vliegen reprennent en double

Ainsi à Adélaïde pour le premier des deux tournois prévus dans cette ville du sud de l'Australie, Kimberley Zimmermann fera la paire avec l'Ukrainienne Nadiia Kichenok dans ce tournoi WTA 500 sur surface dure. Le duo affrontera au premier tour (16es de finale) la Chinoise Xinyun Han et l'Allemande Vivian Heisen. Sur le circuit ATP, à Pune en Inde, une épreuve ATP 250 sur surface dure dotée de 642.735 dollars, Sander Gillé et Joran Vliegen reprendront l'année en double. La paire belge de Coupe Davis, tête de série numéro 4, a hérité en entrée en 8es de finale des jumeaux serbes Ivan et Matej Sabanov. A Auckland en Nouvelle-Zélande, Ysaline Bonaventure va tenter de rejoindre le tableau final de ce tournoi WTA 250 sur surface dure doté de 259.303 dollars. Après avoir franchi le cap du premier des tours de qualifications samedi, la Stavelotaine, 28 ans, 95e mondiale, doit affronter au second la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 101), 32 ans. Les autres Belges sont engagés avec la Belgique à l'United Cup, la nouvelle compétition par équipes mixtes qui se déroule jusqu'au 8 janvier en Australie. (Belga)