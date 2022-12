Mattias Ekstrom et Toby Price les plus rapides du prologue

La caravane de ce traditionnel rendez-vous, première épreuve du championnat du monde des rallyes-raid, composée de 603 concurrents dont dix Belges, a entamé son périple de 15 jours par un tracé à Sea Camp au bord de la mer Rouge. Le Suédois Mattias Ekstrom a signé le meilleur chrono en 8:00 devançant d'une seconde le Français Sébastien Loeb accompagné de Fabian Lurquin (Hunter Xtreme) qui s'est immiscé entre deux Audi. Le Français Stéphane Peterhansel est en effet 3e à 11 secondes. Vainqueur l'an dernier du Dakar, le Qatari Nassel Al-Attiyah, la première des Toyota à l'arrivée, est 4e à 12 secondes. Chez les motards, Toby Price s'est montré le plus rapide. L'Australien sur KTM a signé un chrono de 8 minutes et 22 secondes pour parcourir les 13 km et devancer d'une seconde son compatriote Daniel Sander (GasGas) et de neuf le Botswanais Ross Branch (Heor). Vainqueur du Dakar l'an dernier, le Britannique Sam Sunderland (GasGas) est 10e. Le seul pilote belge engagé en moto, Jérôme Martiny (Husqvarna) a pris la 37e place à 37 secondes du vainqueur du jour. Dimanche, la première étape disputée encore à Sea Camp comptera 367 km de spéciale chronométrée. L'arrivée de la 14e et dernière étape est prévue le 15 janvier à Dammam. (Belga)