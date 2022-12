Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX en faillite, plaidera non coupable

L'entrepreneur de 30 ans a été arrêté aux Bahamas après la faillite déclarée de FTX et a été livré aux USA. Il y est accusé d'avoir utilisé des fonds déposés par des clients de la plateforme FTX pour réaliser, à leur insu, des transactions à risques via une autre société qu'il contrôlait également, Alameda Research. Il est également soupçonné d'avoir investi une partie de cet argent dans de l'immobilier aux Bahamas et dédié une autre portion à des donations à des politiciens démocrates, notamment Joe Biden lors de sa campagne présidentielle. Cinq des huit chefs d'accusation retenus contre lui prévoient, chacun, une peine maximum de 20 ans de prison. L'ancien milliardaire est désormais assigné à domicile, chez ses parents en Californie, après avoir versé une caution de 250 millions de dollars. Il comparaitra mardi au tribunal de New York. (Belga)