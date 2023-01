Dakar 2023 : l'Australien Daniel Sanders gagne la 1re étape chez les motos

Sanders s'est imposé en 3 heures et 31 minutes, devançant de 7 secondes le Chilien Pablo Quintanilla (Honda). L'Américain Ricky Brabec (Honda) a pris la troisième place à 10 secondes. Sanders prend au passage la tête du général après la victoire dans le prologue de l'Australien Toby Price (KTM) samedi. Price a fini septième de la première étape, à 1:59 de Sanders. Sanders possède 1 minute d'avance sur l'Espagnol Joan Barreda (Honda) et 1:15 sur Brabec. L'étape a été marquée par l'abandon du Britannique Sam Sunderland, tenant du titre et équipier de Sanders, après une chute au km 52. Jérome Martiny a terminé 46e de l'étape à 41:05 et occupe la 44e position au général à 44:05. (Belga)