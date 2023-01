Des feux d'artifice tirés vers des bus et trams à Anvers et en Flandre orientale

(Belga) La société flamande de transport public De Lijn a été confrontée à plusieurs cas d'agression durant la nuit du Nouvel An, déplore-t-elle dimanche. A Anvers ainsi qu'en Flandre orientale, des feux d'artifice ont ainsi été tirés vers des bus et des trams et plusieurs abris situés à des arrêts ont été endommagés. La vitre d'un tram s'est en outre brisée après des jets de pierre.