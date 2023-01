Des slogans racistes projetés sur un pont de Rotterdam lors des festivités du Nouvel An

En lettres lumineuses, les slogans "White lives matter" ("La vie des Blancs compte", contre-pied du mouvement anti-raciste "Black lives matter" fondé en 2013 et qui a connu en 2020 une percée majeure aux États-Unis et dans le monde en réaction à plusieurs cas de violences policières) et "zwarte piet deed niets verkeerd" ("Père Fouettard n'a rien fait de mal", en référence au personnage folklorique grimé de noir et controversé) se sont affichés sur le pont, selon le média néerlandais RTL Nieuws. Les textes semblent avoir été projetés depuis un bateau, a précisé la police. Une enquête a été ouverte. En raison de la météo venteuse, le feu d'artifice du Nouvel An a été annulé samedi à Rotterdam. (Belga)