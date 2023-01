Guillaume De Mévius prend la 2e place de la 1er étape du Dakar 2023 dans la catégorie T3

Troisième du prologue samedi, De Mévius a pris la 2e place avec un chrono de 3h59:29 pour finir à 1:49 du Chilien Francisco Lopez Contardo (Can-Am), vainqueur en 3h57:40. L'Américain Seth Quintero a pris la 3e place à 4h00:47. Longtemps en tête, De Mévius a été victime d'une crevaison en fin de course, ce qui l'a privé de la victoire. "Nous avons perdu près de quatre minutes. Nous avons commis une ou deux petites erreurs lors de la navigation mais je suis très content de ma première étape. J'ai pu lutter pour le podium et cela me fait plaisir", a réagi De Mévius. (Belga)