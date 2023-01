Jérome Martiny est resté prudent sur la première étape du Dakar 2023

"Je ne décrirais pas l'étape comme étant difficile mais plutôt dangereuse. Sam Sunderland, vainqueur l'an dernier, et Bradley Cox, un des outsiders, sont déjà hors course. J'ai choisi d'aller vite dès le début pour éviter les problèmes. Il y avait beaucoup de pierres et cela a rendu la route dangereuse", a confié Martiny. Martiny est désormais passé à la 44e place au classement général. "Vous ne me verrez jamais roulé tout devant. Ce n'est pas nécessaire, mon objectif est avant tout de finir la course." (Belga)