Un blessé grave et divers troubles lors de la nuit du réveillon à Anvers

Dans le nord de la ville, la police a été caillassée, des jeunes résidents visant les agents avec des pierres. Si bien que les fauteurs de trouble ont dû être dispersés par la police à l'aide d'une auto pompe. A Deurne, les agents ont aussi été pris pour cible. Dans le district d'Ekeren, passé minuit, des jeunes ont également tenté de bouter le feu à un véhicule vandalisé, et des vélos ont été incendiés. Au coeur de la ville, sur la Steenplein, de nombreux Anversois se sont rassemblés pour profiter du feu d'artifice de Nouvel An. Mais un homme a été grièvement blessé lors des festivités en chutant d'une hauteur conséquente. Les services de secours ont eu bien des difficultés à l'atteindre en raison de la foule. A l'arrivée des équipes médicales, la victime, dont les jours sont en danger, était inconsciente et a été transportée à l'hôpital. (Belga)